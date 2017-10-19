العراق يخطط لرفع صادرات كركوك النفطية

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إنها تخطط لبلوغ صادرات النفط من حقول محافظة كركوك (شمال) مليون برميل يوميًا، مؤكدًا أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 300 ألف.

وأكد عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، “أن وزارة النفط اتفقت في وقت سابق مع شركات عالمية لإعداد الدراسات الخاصة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوك، لكن بسبب الأحداث الأمنية بعد عام 2014، وسيطرة قوات البيشمركة على الحقول النفطية، تم إيقاف تلك الدراسات بشكل مؤقت”.

وأضاف جهاد “أن الوزارة طلبت من شركة بي بي البريطانية استئناف عملها في حقول نفط كركوك”،مؤكدًا “أن الخطط تستهدف رفع الصادرات النفطية من كركوك من 300 إلى مليون برميل يوميا”.

وتابع “ستجري وزارة النفط هذه الأيام عملية تقييم شاملة لجميع الآبار والمنشآت الأخرى في محافظة كركوك، بعد أن تمت استعادة السيطرة عليها من قبل الحكومة الاتحادية”.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية في محافظة كركوك من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال) التي كانت تنتشر في المحافظة المتنازع عليها منذ 2014.

وأعلنت الوزارة في 2013، توصلها إلى اتفاق أولي مع الشركة البريطانية لتطوير حقل نفط كركوك، وتشمل “بابا كركر” و”جمبور” و”خباز” و”خورمال” وباي حسن” و”هافانا”.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط، يبلغ 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12% من احتياطي العراق النفطي.