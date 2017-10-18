“توتال” و”أرامكو” السعودية تبحثان توسعة مشروع تكرير مشترك

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال“، اليوم الأربعاء: إن مجموعة الطاقة الفرنسية تجري محادثات مع “أرامكو” السعودية، لتوسعة مشروعهما التكريري المشترك، لترتفع طاقته الإنتاجية بأكثر من 10%.

وأضاف “أن من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب” في الجبيل إلى 440 ألف برميل يوميًا من خلال تعزيز الكفاءة”.

وأفاد بويان، في مؤتمر عن النفط والمال، “نعمل مع أرامكو السعودية… يمكن الوصول إلى 440 ألف برميل يوميًا سريعًا”.

وجرى تدشين مصفاة “ساتورب” على الساحل الشرقي للسعودية في عام 2014، وتعتبر واحدة من أكثر المصافي تقدمًا في إنتاج الوقود واللدائن “البلاستيك”.