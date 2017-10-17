النفط يتمسك بمكاسبه مع ارتفاع المخاطر بسبب العراق والتوتر الأمريكي الإيراني

تماسكت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء، لتحتفظ بمكاسب حققتها في الوقت ،الذي يهدد فيه الصراع بين القوات العراقية والكردية الإمدادات من شمال العراق، في حين يتزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد تداول النفط في نطاق محدود نسبيًا لعدة أشهر، دعمت خلالها تخفيضات في الإنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أسعار الخام، في حين كبح زيادة الإنتاج الأمريكي الأسواق، وتحركت الأسعار مرتفعة بشكل كبير هذا الشهر.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات إلى 57.87 دولار للبرميل مرتفعًا بواقع الثلث تقريبًا عن مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرًا يذكر ليستقر عند 51.78 دولار للبرميل.

وسيطرت القوات العراقية على مدينة كركوك النفطية، التي كانت خاضعة لسيطرة الأكراد ،أمس الاثنين، في رد فعل على استفتاء صوت فيه الأكراد على الانفصال.

وذكرت تقارير غير مؤكدة، أن القوات الكردية أوقفت إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميًا من النفط من حقول رئيسة.

ويتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يرفع علاوة المخاطر العالمية للنفط.