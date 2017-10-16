النفط يرتفع بسبب مخاوف من عقوبات جديدة على إيران وصراع في العراق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران، ونشوب صراع في العراق، بينما لقيت الأسعار دعمًا في انفجار بمنصة حفر أمريكية ،وتراجع أنشطة التنقيب.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتًا، بما يوازي 1.1% إلى 57.82 دولار للبرميل.

ودفعت المخاوف من فرض عقوبات أمريكية علي إيران من جديد الخام للصعود.

وكان الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، رفض التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، رغم شهادة مفتشين دوليين بذلك.

كما توجد مخاوف بشأن استقرار العراق ،ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك” ،بعد السعودية.

وذكر بيان عسكري عراقي، الاثنين، أن “القوات العراقية انتزعت السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي القوات الكردية، بما في ذلك منشأة غاز الشمال ،ومصفى بجانب منشأة الغاز، والحي الصناعي جنوبي المدينة”.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.89 دولار للبرميل ،مرتفعا 44 سنتًا بما يعادل 0.9%.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة إن “شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس في الأسبوع المنتهي في الـ13 من تشرين الأول/أكتوبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 743 حفارًا ،وهو الأقل منذ أوائل حزيران/يونيو.