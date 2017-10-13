بلومبيرغ: السعودية تدرس خيار ” الطرح على مرحلتين ” لأسهم أرامكو

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تدرس تأخير موعد الجزء الدولي من الطرح العام لجزء من أسهم شركة أرامكو حتى 2019 على الأقل ، مع المضي في الجزء المحلي بالرياض خلال العام القادم 2018.

ونسبت بلومبيرغ إلى مصادر ذات صلة قولها إن “الطرح على مرحلتين” هو واحد من عدة خيارات ما تزال قيد الدراسة، وإن الطرح المحلي العام القادم قد يتضمن بيع جزء من الأسهم لواحد أو عدد من المستثمرين.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح أعلن في موسكو مؤخرا أن موعد طرح أسهم أرامكو ما زال كما تقرر في النصف الثاني من 2018. لكن صحيفة الفايننشال تايمز نشرت الجمعة أن الجزء الدولي من الطرح ربما يلغى في مقابل الاستمرار بالطرح الداخلي خلال العام القادم، مع بيع جزء من الأسهم لمستثمر صيني.

ويأتي تقرير بلومبيرغ لينسب إلى مصادر ذات صلة بأن موضوع الطرح الخارجي ما زال قائما لكنه سيتأخر ربما إلى 2019.

وكانت التقديرات الرسمية تحدثت عن أن بيع نسبة 5% من أسهم أرامكو يمكن أن يحصّل 100 بليون دولار، وذلك إشارة إلى أن إجمالي أسهم الشركة المملوكة للحكومة يصل 2 تريليون دولار.