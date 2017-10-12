بن دغر: نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل مصفاة نفط عدن قريبًا

قال أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، إن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة لاستعادة الدور التنموي لمصفاة عدن النفطية من خلال توفير الامكانات اللازمة لتشغيل المصفاة في الأيام القادمة.

وأضاف أن الحكومة بصدد تزويد المصفاة بالنفط الخام حال بدء جهوزية خط أنبوب تصدير النفط من حقول الإنتاج التي تخضع لأعمال تطويرية وجهود مكثفة بالتعاون مع الشركات المنتجة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة اليمنية للمصفاة اطلع خلالها على سير العمل في شركة “مصافي عدن” بمدينة “البريقية” بالعاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للشرعية.

وشدد بن دغر على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها شركة المصافي كونها تعتبر أكبر منشأة اقتصادية في البلاد، مهيبا بكادرها وموظفيها بمضاعفة الجهود في المرحلة الراهنة، ويُنتظر من هذه الشركة الوطنية جهود حثيثة لرفد الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.