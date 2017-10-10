“شل” تسعى لبيع حصتها في حقل نفطي بسلطنة عُمان

قالت مصادر مصرفية: إن شركة “رويال داتش شل” تسعى لبيع حصتها البالغة 17 بالمئة في حقل المخيزنة النفطي في سلطنة عُمان، وهو ما قد يجلب لها ما يصل إلى 200 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن عملية البيع يقودها بنك “روتشيلد” الاستثماري.

ولم ترد شل أو روتشيلد على طلبات للتعقيب.

وحقل المخيزنة، الذي ينتج خامًا ثقيلًا، تشغله أوكسيدنتال بتروليوم. وبلغ متوسط إنتاجه 127 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي في 2016، بحسب التقرير السنوي لأوكسيدنتال.

وفي 2005، وقّع المالكون لحقل المخيزنة اتفاقًا لتقاسم الإنتاج مدته 30 عامًا مع الحكومة العُمانية، وتضاعف الإنتاج منذ ذلك الحين 15 مرة.

وعملية البيع جزء من برنامج ضخم للشركة الإنجليزية الهولندية، للتخلص من أصول أطلقته في 2015، ويأتي في أعقاب استحواذها على مجموعة بي.جي العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 54 مليار دولار. وعُمان ليست عضوًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها وافقت على المشاركة في اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط.