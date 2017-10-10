أسعار النفط ترتفع مدعومة بترجيحات قوية بشأن استعادة التوازن بالسوق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان مسؤولي أوبك أن هناك مؤشرات واضحة على أن السوق ستستعيد توازنها في الوقت الذي ظل فيه الإنتاج الأمريكي متأثرًا بالإعصار “نيت”.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 49.65 دولار للبرميل بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 55.91 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار تلقت دعمًا في الوقت الذي تقول فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن أسواق النفط تستعيد توازنها سريعًا بعد فائض في الإنتاج امتد لسنوات.

كما تتلقى الأسعار في الأجل القصير دعمًا من الولايات المتحدة، حيث توقف 85%، أو ما يعادل 1.49 مليون برميل يوميًا، من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد الإعصار “نيت” بحسب ما قاله مكتب السلامة وحماية البيئة التابع لوزارة الداخلية الأمريكية أمس الاثنين.

وأجلت شركات النفط موظفين من منصات نفطية في الخليج وقلصت إنتاج النفط قبيل العاصفة التي ضربت المنطقة مطلع الأسبوع الماضي.

ويقول متعاملون إنهم لا يتوقعون أن تستمر التعطيلات طويلًا.