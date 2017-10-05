السعودية وروسيا توقعان 15 اتفاقا في مجالات بينها الفضاء والطاقة النووية

وقعت السعودية وروسيا، الخميس اتفاقية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا، ومذكرة تفاهم وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ووزارة الطاقة في روسيا، تنص على تبادل خطة كل وزارة واستثماراتها خلال الفترة المقبلة‎ بغرض التعرف على استثمارات كل وزارة للنظر في إمكانية التشارك فيها من عدمه.‎

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية، واتفاقية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة ووزارة الثقافة في روسيا.

وإضافة إلى ما سبق، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي، وأخرى للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه تم التوقيع على اتفاق روسي سعودي إماراتي ينص على استثمار حوالي 228 مليون دولار في مشاريع البنى التحتية للمواصلات في موسكو وسان بطرسبورغ.

بينما ذكر موقع “روسيا اليوم” أن “سيبور”، أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في روسيا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وقعا مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو” السعودية حول الاستفادة من فرص التعاون الممكنة في روسيا والسعودية.

ووصلت الاتفاقيات الموقعة إلى 15 اتفاقا ومذكرة تعاون مشتركة في مجالات عدة، بينها اتفاقية لتوريد أنظمة عسكرية، ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين تلك التقنية.

ووصل الملك سلمان إلى روسيا، الأربعاء، في زيارة تستمر 4 أيام، وتعد الأولى لملك سعودي لروسيا.