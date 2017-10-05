النفط مستقر بدعم من توقعات تمديد تخفيضات الإنتاج

استقرت أسعار النفط ،اليوم الخميس، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من أن بلوغ الصادرات الأمريكية مستوى قياسيًا واستئناف الإمدادات من حقل نفط ليبي أثرا على الأسواق.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 55.81 دولار للبرميل ،بزيادة بلغت سنتًا واحدًا عن سعر آخر تسوية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،أمس الأربعاء، إن هناك إمكانية لتمديد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط بهدف دعم الأسعار حتى نهاية عام 2018 بعد نهايته في مارس / آذار العام المقبل.

وجاء هذا البيان قبيل زيارة للعاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى موسكو.

وفي الولايات المتحدة ظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون سعر برنت حيث جرى تداولها مقابل 49.97 دولار للبرميل بانخفاض بلغ سنتًا واحدًا عن سعر آخر تسوية.

يأتي ذلك بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى 1.98 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لتتجاوز المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع السابق وبلغ 1.5 مليون برميل يوميًا.