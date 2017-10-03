النفط يهبط بفعل مبيعات لجني الأرباح

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع قيام المضاربين بمبيعات لجني الأرباح لليوم الثاني بعد مكاسب كبيرة في الربع الثالث من العام ومخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يحفز على زيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 12 سنتًا أو 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 56 دولارًا للبرميل، بعدما هبطت بنحو 2.5 بالمئة يوم الإثنين.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف 16 سنتًا أو 0.3 بالمئة لتغلق عند 50.42 دولار للبرميل.

وحقق برنت مكاسب بلغت حوالي 20 بالمئة في الربع الثالث، مسجلاً أكبر زيادة لهذه الأشهر الثلاثة من العام منذ 2004، وجرى تداوله عند مستوى مرتفع بلغ حوالي 59.49 دولار الأسبوع الماضي، لكنه هبط منذ الحين بنحو 6 في المئة.