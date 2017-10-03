على هامش زيارة الملك سلمان لموسكو.. “أرامكو” تسعى إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات روسية

قال الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” السعودية في بيان، إنه من المنتظر أن توقّع الشركة النفطية العملاقة مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى هذا الأسبوع أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو يوم الخميس المقبل.

وأشار أمين ناصر إلى خدمات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتطورة، كمجالات للاهتمام بشكل خاص.

وقال ناصر في البيان، إنه توجد فرص كبيرة في عدد من هذه المجالات للتعاون بين أرامكو وشركات روسية كبرى.

ولم يقدّم البيان مزيدًا من التفاصيل، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وكشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو والرياض ستوقّعان مذكرة تفاهم الأسبوع الجاري لتأسيس صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة في كلا البلدين.

كما كشف الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن خطط لتوقيع مذكرتين بين البلدين الأسبوع الجاري، الأولى بين شركة “أرامكو” السعودية وشركة “سيبور” الروسية بشأن إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات الكيميائية، والثانية، مذكرة للتعاون بين شركة “غازبروم نفط”، الذراع النفطية لعملاق النفط “غازبروم”، و”أرامكو” للنفط في إطار مركز للبحث العلمي والتقني.

وسيضاف صندوق الطاقة الجديد لصندوق استثماري آخر مشترك بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا.