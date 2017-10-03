الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة في نهاية العام

قال مصدر كبير بشركة سوناطراك للطاقة لوكالة “رويترز” للأنباء: إن الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع سعي البلد العضو في منظمة أوبك لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية.

لكن شركات النفط لا تزال في معظمها محجمة عن المشاركة، وتقول إن إطار العمل القانوني صارم جدًا، والإجراءات الإدارية معوّقة والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.

وقال المصدر: من المتوقع أن ييسر القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز، بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل، وأن يمنح مزيدًا من الحوافز الضريبية.