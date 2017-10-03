“برنت” يواصل هبوطه وسط مخاوف من زيادة إنتاج “أوبك”

واصلت أسعار خام برنت هبوطها الثلاثاء، وسط مخاوف من زيادة الإنتاج من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، ومنتجين مستقلين.

وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس الاثنين، عن زيادة صادراتها بنحو 24 ألف برميل يومياً في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له إلى 3.240 مليون برميل يوميا.

وقالت تقارير صحفية أمريكية قبل أيام، إن “ارتفاعا طرأ على عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي إلى 750 مقارنة مع 744 في الأسبوع السابق له”.

وعند الساعة (08:10 ت.غ)، تراجع خام القياس العالمي مزيج “برنت” تسليم كانون الأول/ديسمبر إلى 55.88 دولار للبرميل، نزولاً من أسعار إغلاق الاثنين البالغة 56.12 دولار.

وسجلت أسعار “برنت” الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها في عامين وشهرين، إلى 58.70 دولار للبرميل، قبل أن تعاود الهبوط مجددا.

ومنذ الاتفاق بين دول من “أوبك” ومنتجين مستقلين على خفض إنتاج النفط، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سجلت أسعار برنت صعودا من حدود 45 دولارا للبرميل، إلى متوسط 53 دولارا للعام الجاري.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في أيار/مايو الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في آذار/مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.