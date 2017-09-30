عُمان ترفع أسعار البنزين الممتاز والديزل اعتبارًا من غدٍ

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، السبت، رفع أسعار البنزين الممتاز، والديزل محليًا، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (يبدأ غدًا)، اعتمادًا على تغيّرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن سعر لتر البنزين الممتاز (95) للشهر المقبل سيرتفع بنسبة 4.6 % إلى 205 بيسات (53.3 سنت) من 196 بيسة (51 سنتاً) في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 186 بيسة (48.3 سنت) ، وفق السقف المحدد من مجلس الوزراء.

وقرَّر مجلس الوزراء العُماني، في فبراير/ شباط الماضي وضع سقف لسعر بنزين 91 للتر الواحد المعتمد لشهر نفسه عند 186 بيسة (48.3 سنت) دعماً للفئات المتأثرة.

وبحسب بيانات الوزارة، سيرتفع سعر لتر الديزل من 211 بيسة (55 سنتاً) في سبتمبر/أيلول الجاري إلى 201 بيسة (52.2 سنت) للشهر المقبل، بنسبة زيادة 5 %.

وكانت سلطنة عُمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقًا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم، لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.