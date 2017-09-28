بغداد تعلن التزام أنقرة بحصر التعامل مع الحكومة العراقية بخصوص النفط بعد استفتاء كردستان

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن تركيا أبلغت العراق أنها لن تتعامل إلا مع الحكومة العراقية، فيما يتعلق بصادرات النفط الخام.

وأضاف مكتب العبادي في بيان، أن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي بن علي يلدريم الذي أكد على “دعم بلاده لجميع القرارات” التي تتخذها أو تسعى إليها الحكومة العراقية بعد استفتاء الاستقلال ،الذي أجري في إقليم كردستان العراق يوم الاثنين.

وذكر البيان أن من بين هذه القرارات تلك “المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية”.

ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل أو يذكر كيف ستتعامل أنقرة مع صادرات الخام الحالية من إقليم كردستان العراق.