لماذا تخفض "أوبك+" إنتاج النفط؟

مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي

قالت السعودية إنها قررت تخفيضات طوعية للإنتاج، بواقع 1.66 مليون برميل يومياً، علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يومياً، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة البنوك الغربية كانت أحد أسباب الخفض وكذلك "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.

وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة خلال الشهر الماضي إلى قيام المستثمرين بالتخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل السلع الأولية، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل من ذروة قياسية عند 139 دولاراً في مارس/آذار 2022.

وربما يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط، وقالت مؤسسة "ريدبيرن" للاستشارات إن حجم الخفض الأحدث ربما يكون مبالغا فيه ما لم تكن أوبك تخشى ركوداً عالمياً كبيراً.