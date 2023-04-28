النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي وسط مخاوف من الركود

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وأدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم، وعدم اليقين بشأن رفع الفائدة إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وبحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/ حزيران 16 سنتا، أو 0.2%، إلى 78.53 دولار للبرميل.

وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر منها تداولا لشهر يوليو/ تموز 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 78.43 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 74.99 دولار للبرميل.