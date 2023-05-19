النفط يتراجع 1% عند الإغلاق مع دعم بيانات أمريكية قوية للدولار

تراجعت أسعار النفط حوالي 1%، اليوم الخميس، بعد أن حفزت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار للوصول إلى أعلى مستوى في شهرين، وسط توقعات متزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر يونيو/حزيران المُقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.4 % لتبلغ 75.86 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.3 % إلى 71.86 دولار عند التسوية.