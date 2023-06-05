النفط يصعد أكثر من دولار بعد إعلان السعودية اعتزامها زيادة خفض الإنتاج

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.4% مسجلة 77.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.5% مسجلا 72.81 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال اليوم مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في تموز/يوليو من عشرة ملايين برميل يوميا في أيار/مايو. وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية أمس الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل أوبك+، ومن بينهم روسيا، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط.