مصدر: اجتماع "أوبك+" افتراضيًا يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الأربعاء، إن قرار "أوبك+" عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول افتراضيًا، يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة.

وسيركز الاجتماع الافتراضي أيضًا على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرًا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح المصدر أن "أوبك+ تفضل الانتظار في هذا الوقت وتقييم نتيجة ما سيحدث يوم الاثنين".