النفط يتعافى وسط ضغوطات مخاوف سقف الدين الأمريكي
استعادت أسواق النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، حيث انخرط التجار في تغطية مراكز مكشوفة قبل عطلة نهاية الأسبوع.
لكن الضبابية المحيطة بسقف الديون الأمريكي وتجدد المخاوف بشأن أزمة مصرفية في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.
وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.34 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.28 دولار.
وتعافى الخامان من خسائر تراوحت بين 3% و 4% خلال الجلستين الماضيتين.
وبالنسبة للأسبوع، يتجه الخامان لتسجيل تغير طفيف بعد هبوط على مدى 3 أسابيع متتالية.
وقال المصرف الذي يتخذ من لوس انجليس مقرا إن ودائعه تقلصت وإنه يسعى لتعزيز السيولة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدنج" التابعة لنيسان للأوراق المالية: "غطى التجار المراكز المكشوفة قبل عطلة نهاية الأسبوع، لكن المخاوف حيال المواجهة السياسية المتعلقة بسقف الديون الأمريكي وتزايد المخاوف من أزمة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة حدت من المكاسب".
وأضاف: "أيضا مع استمرار المخاوف إزاء الانتعاش البطيء للطلب الصيني على الوقود، فمن المرجح أن تستمر الأجواء النزولية بالسوق خلال الأسبوع المقبل".
واستطرد كيكوكاوا قائلا إن "الأسعار ستتلقى دعما من تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعيد شراء نفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل".
وقالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري النفط عندما تكون الأسعار ثابتة في نطاق 67-72 دولارا للبرميل أو أقل.
وحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس الخميس على رفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف غير مسبوق عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
كما تزايدت المخاوف بشأن أزمة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة بعد تراجع أسهم "باكويست بانكورب" 23% الخميس.