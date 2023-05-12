النفط يتعافى وسط ضغوطات مخاوف سقف الدين الأمريكي

استعادت أسواق النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، حيث انخرط التجار في تغطية مراكز مكشوفة قبل عطلة نهاية الأسبوع.

لكن الضبابية المحيطة بسقف الديون الأمريكي وتجدد المخاوف بشأن أزمة مصرفية في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.34 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.28 دولار.

وتعافى الخامان من خسائر تراوحت بين 3% و 4% خلال الجلستين الماضيتين.

وبالنسبة للأسبوع، يتجه الخامان لتسجيل تغير طفيف بعد هبوط على مدى 3 أسابيع متتالية.

وقال المصرف الذي يتخذ من لوس انجليس مقرا إن ودائعه تقلصت وإنه يسعى لتعزيز السيولة.