الولايات المتحدة تبدأ إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

طرحت وزارة الطاقة الأمريكية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.

ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة "بسعر أقل من 96 دولاراً للبرميل، وهو متوسط السعر" الذي اشترته به، ما يمثّل "صفقة جيدة لدافعي الضرائب".

تشمل عملية إعادة الشراء في مرحلة أولى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة الجمعة.

مع الارتفاع العام في الأسعار بعد انحسار جائحة كوفيد واندلاع الحرب في أوكرانيا، زاد سعر البرميل ليصل في أقصاه إلى 120 دولارًا.

لذلك، قررت إدارة بايدن اللجوء استثنائيا إلى الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من أجل الضغط على الأسعار.