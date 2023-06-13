أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا قبيل قرار الفائدة الأمريكي

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا وسط تفاؤل متزايد بألّا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة بحلول الساعة الـ0715 بتوقيت غرينتش مع صعود مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 في المئة، وفق "رويترز".

ويأمل المستثمرون في أن تُظهِر بيانات التضخم الأمريكية، التي ستصدر في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، تراجعًا في الأسعار في شهر مايو/ أيار؛ ما سيعزز الرهانات على عدم رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره غدًا الأربعاء.

وقفز سهم إمبريسر 5.2 في المئة متصدرًا الأسهم على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات، بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.