التونسيون يكافحون لشراء أضحية العيد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والجفاف

يكافح التونسيون هذه الأيام، لشراء الأغنام في عيد الأضحى، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحالة الجفاف التي زادت هي الأخرى من ارتفاع أسعار الأضاحي.

وتشكل القطعان الصغيرة للأغنام مشهدا مألوفا في المدن والبلدات التونسية في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، إذ يجلبها المزارعون من الريف لبيعها، وهي تتغذى على جوانب الطرق السريعة وفي الأراضي الخالية.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، ارتفعت الأسعار بنحو 25% عما كانت عليه سابقا، في وقت يعاني فيه كثير من التونسيين بالفعل.