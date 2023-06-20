التونسيون يكافحون لشراء أضحية العيد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والجفاف
يكافح التونسيون هذه الأيام، لشراء الأغنام في عيد الأضحى، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحالة الجفاف التي زادت هي الأخرى من ارتفاع أسعار الأضاحي.
وتشكل القطعان الصغيرة للأغنام مشهدا مألوفا في المدن والبلدات التونسية في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، إذ يجلبها المزارعون من الريف لبيعها، وهي تتغذى على جوانب الطرق السريعة وفي الأراضي الخالية.
ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، ارتفعت الأسعار بنحو 25% عما كانت عليه سابقا، في وقت يعاني فيه كثير من التونسيين بالفعل.
ونقلت رويترز، عن رضا بوزيد، الذي يعتبر شراء أضحية لأسرته مهما جدا بالنسبة له، "الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. تضاعف سعر كل شيء. وراتبي لا يكفيني لنهاية الشهر". ويفكر بوزيد في أخذ قرض صغير من أحد البنوك لشراء الأضحية.
وعندما قارن بين سعر الخروف الذي يبلغ حاليا 900 دينار (290 دولارا) وبين 750 دينارا دفعها مقابل واحد من نفس الحجم العام الماضي، شعر بالقلق من تأثير ذلك على دخله الشهري.
وأردف قائلا: "راتبي 950 دينارا فقط في الشهر فماذا سيتبقى منه؟".
ومع اقتراب الوضع المالي للدولة التونسية من الانهيار، لا تستطيع الحكومة مواجهة التضخم العالمي.
كما أدى المحصول الكارثي بسبب عدم هطول الأمطار إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية. وباع العديد من المزارعين مواشيهم العام الماضي بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة؛ مما تسبب في نقص اللبن الحليب لعدة أشهر.