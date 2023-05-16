الكرملين: المناقشات حول تمديد اتفاق الحبوب مستمرة

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال أمس الإثنين إن المساعي ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد الاتفاق.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في تموز/يوليو الماضي، للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وفي الوقت نفسه، وافقت الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تيسير تصدير منتجاتها الزراعية.

وكشفت روسيا عن قائمة مطالب متعلقة بصادراتها الزراعية تريد تلبيتها حتى توافق على تمديد الاتفاق، ومنها إعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود، وهو ما تضغط الأمم المتحدة في سبيله.

وتقول موسكو كذلك إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين شكلت عائقا أمام شحناتها وطالبات بضمان حقها في ذلك.