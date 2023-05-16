الكرملين: المناقشات حول تمديد اتفاق الحبوب مستمرة
قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا تزال هناك أسئلة بخصوص الشق الخاص بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وإنه يتعين على موسكو اتخاذ قرار بشأن تمديده.
وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المناقشات حول الأمر مستمرة.
وينتهي الاتفاق في 18 أيار/مايو الجاري، حيث هددت موسكو بالانسحاب منه بسبب عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال أمس الإثنين إن المساعي ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد الاتفاق.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في تموز/يوليو الماضي، للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.
وفي الوقت نفسه، وافقت الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تيسير تصدير منتجاتها الزراعية.
وكشفت روسيا عن قائمة مطالب متعلقة بصادراتها الزراعية تريد تلبيتها حتى توافق على تمديد الاتفاق، ومنها إعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود، وهو ما تضغط الأمم المتحدة في سبيله.
وتقول موسكو كذلك إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين شكلت عائقا أمام شحناتها وطالبات بضمان حقها في ذلك.