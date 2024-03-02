لوموند: انخفاض التضخم في منطقة اليورو لن يُخفض أسعار الفائدة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.6% في شباط/فبراير الماضي، وهو قريب من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، لافتة إلى أنه رغم ذلك لا يخطط البنك لخفض أسعار الفائدة على المدى القصير.

وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي على أن العملية الحالية لخفض التضخم يجب أن تستمر قبل اتخاذ أي إجراء.

وأوضحت الصحيفة أن "المركزي الأوروبي"، الذي تؤثر أسعار الفائدة عليه على اقتصادات دول منطقة اليورو العشرين، لا يزال حذرًا على الرغم من الانخفاض المستمر في التضخم خلال الأشهر الخمسة الماضية.