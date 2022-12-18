للمرة الأولى.. مولدوفا تقفل الباب أمام الغاز الروسي

وكتب سبينو على قناته على تيليغرام أن هذه ستكون المرة الأولى التي لا تستهلك فيها مولدوفا أي كمية من الغاز الذي اشترته من روسيا.

وكتب سبينو "منذ العام الماضي، وعدنا بتكوين احتياطيات وإيجاد بديل من أجل وقف الاعتماد على مصدر واحد. تمكنت من القيام بذلك".

ويجري حاليا تقديم الغاز الذي اشترته مولدوفا من شركة غازبروم الروسية العملاقة لمنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية للكرملين على الضفة اليسرى لنهر دنيستر مقابل الكهرباء.