البرتغال.. الأحوال الجوية تتسبب بخسائر فادحة في إنتاج العنب والزيتون 

أفادت البلديات وجمعيات المزارعين المحلية البرتغالية، الأحد، بأن سوء الأحوال الجوية تسبب في تدمير بساتين الزيتون وكروم العنب، وخلّفَ أضرارًا مادية كبيرة وخسائر في الإنتاج وصلت إلى نسبة 70% في بعض المزارع، وفقًا لصحيفة "Jornal Economico" البرتغالية.

وقالت الصحيفة: إن البلديات الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة والبرد كانت فالباكوس وميرانديلا في مقاطعتي " فيلا ريال" و "براجانسا"، وإن مسح الأضرار، التي تشير التقديرات إلى أنها كبيرة، سيبدأ اليوم الإثنين.

وبحسب رئيسة بلدية ميرانديلا، جوليا رودريغيز، كانت كروم العنب، التي لم يتم قطاف معظمها بعد، وبساتين الزيتون الذي تساقطت أغلب ثماره، وأشجار الفاكهة وحدائق الخضروات هي المحاصيل الأكثر تضررًا بسبب ما شهدته البلاد من أحوال جوية سيئة.

وأضافت الصحيفة بأن الخسائر لم تقتصر على المحاصيل الزراعية فقط، بل شملت خرابًا لكثير من الطرق الزراعية، ما تسبب بقطع خطوط المواصلات بين المزارع والأسواق. كما تسببت الأحوال الجوية بعدد من الحوادث، بحسب رجال الدفاع المدني.

كما واجه الإنتاج صعوبات جمة في العام 2022، ينتظر بالتزامن مع ما حدث أن تواجه الموسم الحالي مشكلات أكثر صعوبة تنعكس سلبيًا على حجم وجودة الإنتاج، بحسب أنطونيو لويس ماركيز، عضو اتحاد المزارعين البرتغاليين "CAP".

وطالب "ماركيز" الحكومة بالوقوف في صف المزارعين الذين تضررت مزارعهم بالكامل، وقد يكونون خسروا أكثر من 70% من إنتاجهم لهذا العام، وأن تقدم لهم التعويضات التي تكفل استمرارهم في أعمال الزراعة.

المصدر: صحيفة "Jornale Economico" البرتغالية