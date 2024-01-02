هل تنعش هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التجارة بين تركيا وإسرائيل؟

تأمل مصادر إسرائيلية، بأن التوترات الأمنية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ستحدث انتعاشة بحركة التبادل التجاري مع تركيا، في أعقاب تراجع ملحوظ، بدأ قبل حرب غزة وتفاقم بعدها، حسبما أفادت صحيفة "كالكاليست"، الليلة البارحة.

وشهدت حركة التجارة بين إسرائيل وغالبية دول العالم تراجعًا خلال العام 2023، فيما يعد هذا التراجع حادًّا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بينها وبين تركيا. ووفق الصحيفة العبرية، تراجع حجم السلع المستوردة من تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بنسبة 22%، واستقر عند 348 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات الإسرائيلية لتركيا في نوفمبر 2023 بنسبة 53% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، وبلغت قرابة 104 ملايين دولار فقط.

الصحيفة لم تغفل آثار حرب غزة على العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل التوظيف التركي لتلك الأزمة وتصعيد لغة خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، حيث اتهمها بارتكاب أفعال إرهابية وإبادة شعب، كما ذهب إلى أن "ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يختلف عمَّا فعله هتلر".

ونوهت إلى أن تصريحات أردوغان جلبت معها دعوات تركية على شبكات التواصل لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتوجه نحو المنتجات التركية.