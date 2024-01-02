هل تنعش هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التجارة بين تركيا وإسرائيل؟
تأمل مصادر إسرائيلية، بأن التوترات الأمنية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ستحدث انتعاشة بحركة التبادل التجاري مع تركيا، في أعقاب تراجع ملحوظ، بدأ قبل حرب غزة وتفاقم بعدها، حسبما أفادت صحيفة "كالكاليست"، الليلة البارحة.
وشهدت حركة التجارة بين إسرائيل وغالبية دول العالم تراجعًا خلال العام 2023، فيما يعد هذا التراجع حادًّا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بينها وبين تركيا. ووفق الصحيفة العبرية، تراجع حجم السلع المستوردة من تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بنسبة 22%، واستقر عند 348 مليون دولار.
وتراجعت الصادرات الإسرائيلية لتركيا في نوفمبر 2023 بنسبة 53% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، وبلغت قرابة 104 ملايين دولار فقط.
الصحيفة لم تغفل آثار حرب غزة على العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل التوظيف التركي لتلك الأزمة وتصعيد لغة خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، حيث اتهمها بارتكاب أفعال إرهابية وإبادة شعب، كما ذهب إلى أن "ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يختلف عمَّا فعله هتلر".
ونوهت إلى أن تصريحات أردوغان جلبت معها دعوات تركية على شبكات التواصل لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتوجه نحو المنتجات التركية.
وعلى الرغم من كل ذلك، دققت مصادر مهنية على صلة بملف العلاقات التجارية بين البلدين، فلم تلحظ تأثيرًا قويًّا للحرب على حركة التجارة.
كما اقتبست الصحيفة معطيات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (جهة رسمية)، وجدت أن التراجع بدأ قبل الحرب.
وعلى سبيل المثال، تراجع حجم التبادل التجاري بين يناير/ كانون الثاني، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بواقع 19%، وصل التراجع بعدها إلى النسبة المشار إليها آنفا (22%) في نوفمبر.
وقبل نوفمبر، كان حجم السلع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل قد بلغ 4.25 مليار دولار (منذ بداية العام)، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية لتركيا 1.45 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 32% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من 2022.
وتركز الصادرات التركية لإسرائيل على سلع مثل: الأثاث والسيارات والصناعات الزجاجية والأدوات الكهربائية ومستلزمات البناء، بينما يشكل استيراد إسرائيل للحديد والصلب من تركيا نسبة 25%، ويشكل النفط الخام المستورد من تركيا قرابة 20%، قادمًا بالأساس من أذربيجان.
مصادر اقتصادية إسرائيلية أبلغت الصحيفة أن التراجع في التبادل التجاري ينبع من ارتفاع الأسعار وتأرجحها، دون أن تلحظ أزمة حقيقية بين البلدين في هذا الإطار.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تصريحات أردوغان الحادة، فإن "الأزمة الناجمة عن محاولات ميليشيا الحوثي في اليمن لتقييد الحركة التجارية في البحر الأحمر، يمكن أن تحمل تأثيرات إيجابية على العلاقات التجارية مع تركيا".
ورأت المصادر، أن تلك الأزمة "يمكنها أن تُحسِّن، بل وتوسع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في الشهور المقبلة، ولا سيما وأن تركيا تعد بالنسبة لإسرائيل مصدر صادرات موثوقا".
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية 2021 قرابة 6.7 مليار دولار، ووصل لذروته في العام 2022، حين سجل 8 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة "كالكاليست"