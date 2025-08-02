"6 ملايين متر مكعب".. بدء تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا

بدأت تركيا السبت، تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى سوريا، عبر خط أنابيب تبلغ طاقته اليومية 6 ملايين متر مكعب.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، اكتمل الربط بين كيليس التركية وحلب السورية في 21 مايو/أيار الماضي مع إصلاح خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المتضررة.

ويمكن أن تصل كمية الغاز المنقول عبر هذا الخط إلى ملياري متر مكعب سنويا.

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ومن المقرر أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب، وتحويله إلى ما يقارب 1200 ميغاواط من الكهرباء.

وسيضاعف هذا تقريبا كمية الكهرباء المُولّدة حاليا في سوريا، ويزيد إمدادات الكهرباء اليومية التي تتراوح حاليا بين 3-4 ساعات، إلى 10 ساعات.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه اعتبارا من 2 أغسطس سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سوريا، عبر ولاية كيليس التركية.

وبيّن أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في هذه المرحلة.

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو.

وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا واقعا هشا جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.