الدولار يصعد قبل تصريحات رئيس المركزي الأمريكي

صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسة، اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحثا عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا 0.2% عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين بلغه يوم الإثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 بالمئة إلى 105.67.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام في أحدث معاملات 4.5294% متراجعا قليلا عن ذروة بلغها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر وتجاوزت 5%.

وواجه الين أيضا ضغوطا مجددا، اليوم الخميس، مع صعود الدولار 0.1% إلى 151.12 ين متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دولار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار.

ونزلت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياتها منذ أيار/ مايو.