بمناسبة رمضان.. بريطانيا تصدر عملة ذهبية عليها صورة الكعبة

أصدرت دار سكّ العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة، وفق ما أعلنته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، اليوم الجمعة.

وقالت روزي دياز في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة: "أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة، وهي موجودة في عبوة واقية ذات طابع إسلامي يمكن أن تقدّم كهدية خلال عيد الفطر".