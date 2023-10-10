شركة عقارات صينية عملاقة تعجز عن سداد ديونها

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها بأن شركة العقارات الصنية العملاقة "كانتري جاردن" فشلت بسداد ديونها الدولية، إثر أزمة سيولة بفعل انخفاض مبيعات الشقق.

وقالت الصحيفة إن الشركة عجزت عن سداد قرض لدائنين دوليين في هونج كونج بقيمة 60 مليون دولار، وإنها لا تتوقع الوفاء بجميع التزامات سنداتها بالدولار الأمريكي، وغيرها من التزامات الديون الخارجية عند استحقاقها، مما يعني أنها تتوقع التخلف عن السداد.

وقال مسؤولو الشركة إن مبيعاتها من الشقق انخفضت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 44%، أي ما يعادل 21 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وإن، سبتمبرالماضي، كان الأكثر انخفاضًا في المبيعات بنسبة وصلت إلى 81%.

وأضافت الصحيفة أن "كانتري جاردن"، التي عليها التزامات مالية تُقدر بـ 187 مليار دولار واجبة السداد، اعتبارًا من يونيو/ حزيران الماضي، كانت إحدى ضحايا الانكماش المتفاقم في قطاع الإسكان في الصين.

ورجَّحت أن تؤدي الأزمة إلى إطالة أمد الانكماش الأوسع نطاقًا في قطاع الإسكان في الصين، والذي ألحق بالفعل الضرر بثقة المستهلك، وأصبح مشكلة بالنسبة للاقتصاد الأوسع.

وحذَّر اقتصاديون من أن الضيق الذي يعاني منه قطاع العقارات الصيني قد يؤدي أيضًا إلى إجهاد الموارد المالية للحكومات المحلية التي اعتمدت بشكل كبير على الإيرادات من مبيعات الأراضي للشركات العقارية.

ووعدت الشركة، التي سلَّمت ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية العام الماضي، ونحو 420 ألف منزل، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان تسليم العقارات.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال