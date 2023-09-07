وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.7% في 2024

قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الأربعاء إن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024 بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.

وأضافت الوزارة في تقرير قبل تقديم موازنة 2024 إلى البرلمان، أن "التوقعات استندت إلى افتراض تحسن الطلب الخارجي على سلع البلاد ومحصول متوسط بعد محصول هزيل هذا العام بسبب نقص هطول الأمطار".

وأوضحت أن "من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023، وأن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024".

وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6%عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 2% عام 2025.