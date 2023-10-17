ما تداعيات نهاية الفترة الذهبية للاقتصاد الصيني على الأسواق العالمية؟
يبدو أن الصعود الاقتصادي المذهل الذي حققته الصين، ودام لمدة ثلاثة عقود، قد دخل في مرحلة جديدة ومختلفة، إذ أصبح للأمن القومي والسلطة السياسية الأولوية على حساب النمو الاقتصادي اللافت، وفق صحيفة "بيزنس إنسايدر".
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذا التحول في أولويات الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، لا يعيد تشكيل الاقتصاد الصيني فحسب، بل وأيضاً المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.
وتناولت الصحيفة نهاية ازدهار العصر الاقتصادي الصيني، موضحة أنه على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تمتعت الصين بتوسع غير منقطع في قدرتها التصنيعية والاستهلاكية، وكان التزام الحزب الشيوعي الصيني الثابت بالتنمية الاقتصادية، حتى على حساب أخطاء سياسية جسيمة، سببًا في تغذية هذا التطور الفائق.
وأكدت أن عصر النمو الاقتصادي الجامح قد انتهى الآن، حيث حولت القيادة الصينية تركيزها رسميًا نحو الأمن القومي والسلطة السياسية، إذ لم تعد تسترشد بالتفوق الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعطي الأولوية للتكنولوجيا والأسلحة المتقدمة.
وأوضحت الصحيفة أن من أسباب هذا التحول، التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، وأبرزها سوق العقارات، حيث يتسبب فائض العرض وانخفاض أسعار العقارات في حدوث مشكلات كبيرة لمطوري العقارات والحكومات المحلية، التي تعتمد على مبيعات الأراضي للحصول على التمويل.
كما تتجلى التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها الصين في عوامل مثل الانكماش المستمر في مستوى الأسعار، وتباطؤ نمو الصادرات من الصين، وعدم التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق الصحيفة.
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، بدأت الشركات العالمية التي انجذبت ذات يوم إلى النمو الاقتصادي الصيني، بإعادة النظر في خططها الاستثمارية، الأمر الذي أوجد حلقة مفرغة من انخفاض الاستثمار والإنفاق".
أما التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد، فقد زادت من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث أدت شيخوخة السكان، التي تسارعت بسبب سياسات مثل قاعدة الطفل الواحد، إلى إجهاد شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد مع تقلص القوى العاملة، بحسب الصحيفة.
وأكدت أن أولويات الصين المتغيرة نحو الأمن القومي مدعومة بالزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، مما يشير إلى نية الصين في التحول إلى قوة تكنولوجية أمنية وطنية، ونتيجة لذلك، يتعين على العالم أن يستعد للعواقب الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة المترتبة على هذا التحول.
وبحسب تقرير "بيزنس إنسايدر"، قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض الطلب على السلع، مثل البذور الزيتية والحبوب، مما يؤثر بشكل مباشر على المزارعين الأمريكيين، مثلما قد تتأثر أرباح شركات أمريكية راهنت بشكل كبير على المستهلك الصيني.
علاوة على ذلك، قد تؤدي إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية إلى تعطيل الأعمال التجارية في مختلف الصناعات، خاصة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الخضراء، وبالتالي تغيير خطط الاستثمار من قبل الشركات العالمية، وديناميكيات التجارة العالمية المتطورة، مما يمكن أن يؤدي إلى مشهد جيوسياسي أكثر خطورة، برأي الصحيفة.
المصدر: صحيفة "بيزنس إنسايدر"