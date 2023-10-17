ما تداعيات نهاية الفترة الذهبية للاقتصاد الصيني على الأسواق العالمية؟

وأكدت أن عصر النمو الاقتصادي الجامح قد انتهى الآن، حيث حولت القيادة الصينية تركيزها رسميًا نحو الأمن القومي والسلطة السياسية، إذ لم تعد تسترشد بالتفوق الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعطي الأولوية للتكنولوجيا والأسلحة المتقدمة.

وأوضحت الصحيفة أن من أسباب هذا التحول، التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، وأبرزها سوق العقارات، حيث يتسبب فائض العرض وانخفاض أسعار العقارات في حدوث مشكلات كبيرة لمطوري العقارات والحكومات المحلية، التي تعتمد على مبيعات الأراضي للحصول على التمويل.

كما تتجلى التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها الصين في عوامل مثل الانكماش المستمر في مستوى الأسعار، وتباطؤ نمو الصادرات من الصين، وعدم التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق الصحيفة.

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، بدأت الشركات العالمية التي انجذبت ذات يوم إلى النمو الاقتصادي الصيني، بإعادة النظر في خططها الاستثمارية، الأمر الذي أوجد حلقة مفرغة من انخفاض الاستثمار والإنفاق".

أما التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد، فقد زادت من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث أدت شيخوخة السكان، التي تسارعت بسبب سياسات مثل قاعدة الطفل الواحد، إلى إجهاد شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد مع تقلص القوى العاملة، بحسب الصحيفة.

وأكدت أن أولويات الصين المتغيرة نحو الأمن القومي مدعومة بالزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، مما يشير إلى نية الصين في التحول إلى قوة تكنولوجية أمنية وطنية، ونتيجة لذلك، يتعين على العالم أن يستعد للعواقب الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة المترتبة على هذا التحول.