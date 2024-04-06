انقسام الريال اليمني يُفاقم معاناة المواطنين

يجد اليمنيون القاطنون في المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية- المعترف بها دولياً- صعوبة كبيرة في تحويل الأموال عبر شركات الصرافة لذويهم وأقربائهم، في الأماكن التابعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ بسبب ارتفاع قيمة تسعيرة العمولة المفروضة نظير خدمة التحويل.

وترتفع قيمة العمولة التي تطلبها شركات الصرافة من عملائها إلى ما يقارب ضعف قيمة المبلغ المراد تحويله، فإذا ما أراد مواطن ما تحويل (10 آلاف ريال)، فيجب عليه أن يدفع مقابلها (20 ألفاً) قيمةَ عمولة للتحويل؛ إذ يحتاج 30 ألفاً لإيصال وتحويل (10) آلاف ريال فقط.

منع تداول الأوراق المالية الجديدة

الحاج عبدالقادر منور (68 عاماً) يصف فرض مكاتب الصرافة ضعف قيمة المبلغ المُحوّل كعمولة خدمة بـ"الجريمة والكارثة"، مُحمّلاً الحكومة والجهات ذات الصلة وميليشيا الحوثي مسؤولية مضاعفة الأعباء على المواطنين الذين عصفت بهم الحرب والأوضاع المعيشية الصعبة.

ويمتلك منور، وفق حديثه لـ"إرم نيوز"، أقرباء له وهم أبناء أشقائه يتوزعون بسبب ظروفهم الحياتية بين كلِ من محافظتي صنعاء والحديدة (شمالاً)، ويضطر بسبب أموال مشتركة بينهم للتحويل لهم بشكل مستمر؛ ما فاقم معاناتهم جميعًا.