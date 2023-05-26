تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

لا يزال ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق إلى ميناء "جيهان" التركي عالقاً؛ بسبب مماطلة الجانب التركي، وذلك بعد أن كسبت بغداد حكماً دولياً بإيقاف تصدير نفط الإقليم بشكل مباشر إلى تركيا، وأن يكون ذلك عن طريقها، قبل أن تتفق أربيل وبغداد على استئناف التصدير.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن انتخابات الإعادة في تركيا تسببت في مزيد من التأخير بشأن استئناف تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من نفط كردستان العراق إلى ميناء "جيهان" التركي المطل على البحر المتوسط.

وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ 25 مارس/آذار الماضي، على خلفية نزاع قانوني بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وتركيا، فضلاً عن نزاع آخر بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن القضية ذاتها. وبحسب التقرير، فإن القرار المتوقع صدوره حول استئناف التصدير يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري.

ونقلت "سي إن بي سي" في تقريرها عن مصادر عدة في قطاع التجارة والشحن وإنتاج النفط قولهم إنه "بناء على طلب من بغداد، كان من المتوقع استئناف أنقرة صادرات خام كركوك من جيهان في 13 مايو/أيار، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، لكن نتائج الجولة الانتخابية الأولى غير الحاسمة أعاقت تحقيق ذلك".