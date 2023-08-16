رغم اتفاقات التجارة.. "بريكست" ينعكس سلبًا على صادرات بريطانيا

أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن الشركات البريطانية يزداد تشاؤمها بشأن تحقيق فوائد من وراء اتفاقات التجارة الحرة بعد خروج البلاد رسميًا من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أجرتها وزارة الأعمال والتجارة على أكثر من 3000 شركة.

وقالت الصحيفة إن الدراسة وجدت أن ثلاثًا من كل خمس شركات بريطانية، أي ما نسبته 58%، تعتقد الآن أن صفقات التجارة الحرة لن يكون لها أي تأثير إيجابي على أعمالها، مقارنة بنسبة 54% العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نسبة الشركات التي تعتقد أن اتفاقات التجارة سيكون لها أثر إيجابي انخفضت من 33% العام الماضي إلى 31% هذا العام، في وقت تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين متشائمون بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويُظهر المسح الحكومي السنوي لسلوكيات التصدير للشركات البريطانية أن المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال بارزة، حيث أشارت الشركات المصدرة إلى أن المشاكل التي تواجهها مرتبطة غالبًا بالروتين وقضايا سلاسل التوريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2017، قالت ثلاث من بين أربع شركات بريطانية، أي ما نسبته 73%، إن هناك طلبًا كبيرًا على بضائع ومنتجات المملكة المتحدة، ولكن النسبة انخفضت إلى 55% في أحدث مسح للشركات، بينما قالت 49% من الشركات المصدرة إن الطلب على البضائع البريطانية أصبح أقل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس السياسة التجارية في غرف التجارة البريطانية، وليام باين: "لا يفاجئني شعور الشركات بالضيق الشديد حيال الوضع، وهذا ما تظهره بيانات الاستطلاع أيضًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أننا في وضع أفضل مما كنا عليه العام الماضي، والحكومة تستمع إلى بعض مخاوفنا".