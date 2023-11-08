هل ينهي انتعاش مداخيل المحروقات أزمة السكن في الجزائر؟

خصصت الحكومة الجزائرية أرصدة مالية ضخمة في ميزانية تعد الأضخم منذ استقلالها لطي أزمة السكن، مستفيدة في إطلاق البرنامج الجديد من مداخيل المحروقات التي ارتفعت في العامين الأخيرين.

ورغم تناوب نحو 38 وزيرًا على قطاع السكن في الجزائر منذ 1962، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى، وفي آخر الحلول المطروحة لطي الأزمة نهائيًّا أعلنت السلطات إطلاق نسخة جديدة من الصيغة الشهيرة في الجزائر وهو برنامج البيع بالإيجار ويطلق عليه برنامج "عدل"، وهو موجه لأصحاب الدخل المتوسط، ويعني بيع الدولة لمنازل مع عدم تمليكها إلى غاية سداد الدين مع البنك.

وكانت الجزائر أطلقت قبل عقد من الزمن ثلاثة مشاريع سكنية ضخمة، تسعى من خلالها لبناء 3.8 مليون وحدة سكنية. والفترة ما بين 2010 و2014، وحدها استهلكت نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب الإحصائيات الرسمية.