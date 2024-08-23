ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "غيروم باول" التي أشار فيها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 2508.88 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مع بقائه أقل من المستوى الذي سجله، الثلاثاء، بارتفاع غير مسبوق عند 2531.60 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 2546.20 دولار.

وقال باول إن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وإن التضخم أصبح قريبًا من هدف البنك البالغ 2%، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية قريبًا، وفق وكالة "رويترز".

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.6%، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال المتداول المستقل في المعادن بنيويورك تاي وونغ، إن "أسواق الأصول تتفاعل بشكل جيد على الأقل مبدئيًا مع تعليق باول الذي يشير إلى نهاية مفتوحة إلى حد ما بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة".

وأضاف وونغ أنه "من المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي في سبتمبر".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في أليجينس جولد، أليكس إبكاريان، إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد تدفع الذهب إلى نطاق بين 2550 و2600 دولار.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 67.5% خفضًا بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين يتوقع 32.5% خفضًا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% لتصل إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفعت بنسبة 2.1% تقريبًا خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين بنسبة 1.5% ليصل إلى 958.35 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% ليصل إلى 947.50 دولار.