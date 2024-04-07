خبراء يحذرون من جر الاقتصاد الإيراني إلى "فخ نتنياهو"

ويرى آرامش أن الحرب في حال اندلاعها ستؤثر على "مائدة" الإيرانيين، مؤكدا أن المواطنين لا يرغبون بالحرب، وغير متفائلين بقدرة الفريق الاقتصادي الحكومي على السيطرة على الاقتصاد.

"فخ نتنياهو"

بينما قال الخبير السياسي والاقتصادي الإيراني علي رضا يونجي لـ "إرم نيوز"، إن "عدم الهجوم وخلق التوتر العسكري هو القرار الأذكى لإيران، لا ينبغي لطهران أن تقع في فخ نتنياهو".

وأضاف يونجي: "بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، يجب أن أعترف بأنني اعتقدت أن الجمهورية الإسلامية سترد عسكرياً على إسرائيل وكنت من المؤيدين لهذه النظرية، لكنني فضلت الصمت حتى يتم متابعة التطورات في المنطقة بشكل صحيح؛ وكان ينبغي اتخاذ قرار بمراقبة طاولة الشعب، وأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية".

وأشار إلى أن إسرائيل تريد الذهاب لمواجهة مفتوحة، بينما لدى إيران عدة مقاربات في التعامل مع هذا الحدث، الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والسياسة.

وتابع: "أي قرار عاطفي سيواجه أمن البلاد بأزمة، من السهل أن نقول أشياء عاطفية، ولكن يجب التفكير العقلاني".

ولفت المحلل السياسي إلى أن أفضل استراتيجية في الوقت الحالي هي "الصمت وعدم زيادة التوتر"، موضحاً أن "لعبة" نتنياهو، هي الحروب المحلية والطويلة الأمد.