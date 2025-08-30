بعد فرض رسوم أمريكية.. الهند تعلن عزمها "غزو أسواق جديدة"

أكّد وزير التجارة الهندي بييوش غويال، الجمعة، أن الهند "لن ترضخ" وهي ستركّز على "غزو أسواق جديدة".

جاء ذلك، بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات الهند المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وقال غويال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نيودلهي "لن نرضخ ولن نظهر ضعفا. وسوف نواصل التقدّم معا ونغزو أسواقا جديدة".

وأشار "نحن دائما على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة".

والأربعاء، ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية الواردة إلى الولايات المتحدة من 25 إلى 50% بقرار اتّخذه دونالد ترامب ردّا على مواصلة شراء الهند النفط الروسي.

وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وبالرغم من القلق بشأن آفاق الاقتصاد الهندي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي 7,8 % بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت الجمعة.

ويعزى هذا الارتفاع بجزء منه إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.

وبين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بجزء كبير منها؛ لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات.

لكن الخبراء يتوقّعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة.

وفي العام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87,3 مليار دولار.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية عن نيّة الحكومة اتّخاذ تدابير في الأيّام المقبلة لدعم القطاعات وتحفيز الاقتصاد.

وقال غويال إن في وسعه "التأكيد بوضوح أن الصادرات الهندية ستتخطّى هذه السنة الأرقام المسجّلة في 2024-2025".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منتصف أغسطس/آب عن نيّته تحفيز استهلاك الأسر من خلال خفض الضرائب.