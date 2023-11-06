42 % من شباب أمريكا اللاتينية يواجهون صعوبات في الاندماج بسوق العمل

وأشار التقرير الذي يرصد العقبات التي تعيق وصول الشباب إلى سوق العمل إلى حدوث حالات عدم المساواة هذه في أمريكا اللاتينية، إذ لم يبدأ بعد 60 مليون شاب، أي 42% من إجمالي عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، في دخول سوق العمل.

علاوة على ذلك، فإن الفجوة بين الجنسين واضحة، إذ لم يتمكّن أكثر من 50% من الشابات من الوصول إلى سوق العمل في معظم أنحاء المنطقة في بداية هذا العقد.

وأضاف التقرير، أن هناك تفاوتات كبيرة على مستوى النوع الاجتماعي وعلى المستوى العام، إذ تتجاوز الفروق بين الرجال والنساء الذين أكملوا المرحلة الانتقالية 15 نقطة مئوية في جميع البلدان، وتصل إلى 28 نقطة في دول أمريكا الوسطى.

كما سلّط التقرير الضوء على أن 11% من الشباب، 15.6 مليون، في أمريكا اللاتينية يعملون دون الحصول على المؤهلات التعليمية الأساسية أو الاعتمادات، أي دون إكمال التعليم الثانوي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 20 مليون شاب، أي 14% من المجموع، لم ينهوا تعليمهم الثانوي، ولم يبدأوا عملية التحول الوظيفي.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري