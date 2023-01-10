مصر.. توجيه حكومي بـ"التقشف" وسط أزمة اقتصادية

وجهت الحكومة المصرية الوزارات لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية حزيران/يونيو في الوقت الذي تحاول فيه مجابهة التضخم المرتفع والضغوط المستمرة على عملتها.

وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أي مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها "ولها مكون دولاري واضح".