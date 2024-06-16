محورها التجارة.. زيارة "نادرة" لرئيس وزراء الصين إلى أستراليا

تتصدر العلاقات التجارية بين الصين وأستراليا أجندة أول زيارة من نوعها يجريها رئيس وزراء صيني إلى أستراليا منذ سبع سنوات.

وبحسب "رويترز"، يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في اجتماع من المقرر أن يتناول موضوعات رئيسة منها العلاقات التجارية والأمن في المنطقة.

وتمثل زيارة لي، أكبر مسؤول صيني بعد الرئيس شي جين بينغ، استقرارًا في العلاقات بين الحليف الأمني للولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة شهدت فتورًا في العلاقات إثر منع بكين صادرات أسترالية بقيمة 20 مليار دولار وخلافات بشأن مسائل دفاعية.

وبدأ لي اليوم الأحد زيارة تستغرق أربعة أيام وصفها وزير الخارجية الأسترالي بأنها "مهمة حقًا"، وقال لي إنها تظهر أن العلاقات الثنائية "عادت إلى مسارها الصحيح".

وقالت جماعة ممثلة لمصالح الأعمال والشركات في أستراليا إن المواطنين سيدفعون 4.2 بالمئة إضافية على أسعار السلع الاستهلاكية دون علاقات بلادهم مع الصين التي تتلقى ثلث الصادرات الأسترالية وتزودها بربع وارداتها.

وتعد أستراليا أكبر مورد لخام الحديد للصين، كما تستثمر الصين في مشروعات تعدين أسترالية.