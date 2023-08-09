معارضة شديدة لمشاريع طاقة الرياح في ساحل أمريكا الشرقي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مدينة نيوجيرسي، والمعروفة بأنها "أعظم منتجع عائلي في أمريكا"، أصبحت مركزًا لمعارضة مشاريع طاقة الرياح.

وحشد سكان مدينة "أوشن" ومقاطعة "كيب ماي" المحيطة، بمساعدة مجموعة خارجية تعارض الطاقة المتجددة، لإيقاف تنفيذ مشروع طاقة الرياح "Ocean Wind 1" المقترح لبناء ما يصل إلى 98 توربينة رياح بحجم ناطحات السحاب قبالة ساحل نيوجيرسي.

وأضافت الصحيفة أن "هذا المشروع يعتبر واحدًا من أصل 31 من مشاريع طاقة الرياح التي أقرتها إدارة بايدن في منطقة الساحل الشرقي كجزء من خطتها في التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد المناخ العالمي".

لكن وبالتزامن مع إعطاء الموافقات الأولية للشركة الدنماركية المنفذة لمشروع "Ocean Wind 1"، انطلقت حملة واسعة من المعارضة بين السكان.

وتأسست بعد ذلك، جمعية "Protect our coast" التي تهدف إلى إعاقة تنفيذ هذه المشاريع بدعوى أنها تؤثر سلبًا على البيئة البحرية وفقًا لأمين صندوق الجمعية فرانك كوين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجمعية، التي تعارض العديد من مشاريع طاقة الرياح البحرية وترتبط بمصالح الوقود الأحفوري، استطاعت جمع أكثر من 500 ألف توقيع معارض للمشروع.

وبدأت بنشر مزاعم أن الضوضاء الناجمة عن توربينات المشروع سوف تتسبب بقتل الأحياء البحرية؛ وهو ما نفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لعدم وجود دليل علمي على ذلك.

وذكرت الصحيفة، أن "عدد سكان مقاطعة كيب ماي نحو 95 ألف نسمة فقط، إلا أنها تجذب أكثر من 10 ملايين زائر كل عام".

وعزت المعارضة الشديدة للمشروع في المدينة، إلى أن "غالبية السكان جمهوريون، بنسبة 43%، أما الديمقراطيون الذين يتبنون مشروع إدارتهم ويؤيدونه فلا يتجاوزون 25%".

وفي حين أن الشركة الدنماركية " Orsted" تمتلك الموافقة والدعم من إدارة بايدن إلا أن الساحل الشرقي له تاريخ طويل من التعثر في مساعي مشاريع الرياح البحرية بسبب سكانه من العائلات المرموقة والثرية جدًّا.