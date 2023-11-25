بين التنمية والتوطين .. كيف تتعامل مصر مع مستقبل سيناء؟
تسعى مصر منذ سنوات إلى تنمية سيناء، من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية وعمرانية واسعة النطاق، وقد أطلقت الحكومة المصرية مشروعًا تنمويًّا قوميًّا، يهدف إلى تحويلها إلى منطقة مزدهرة اقتصاديًّا، وذات جاذبية سياحية وصناعية.
وتمثّل أرض سيناء العُمق الإستراتيجي للدولة المصرية، وتأمل الحكومة أن تؤدّي هذه الخطة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من أن يؤدي نزوح الفلسطينيين لسيناء، إلى تفاقم التوتر في المنطقة، وتهديد الأمن القومي المصري.
المرحلة الأولى
وقال أستاذ التمويل والاستثمار المصري، الدكتور مصطفى بدرة، إن "الدولة المصرية تحاول إعادة بناء سيناء مجتمعيًّا وعمرانيًّا وصناعيًّا، لخلق مجتمع متكامل يُناسب المعيشة داخل سيناء خلال الفترة المقبلة، على غرار شرم الشيخ والغردقة، وغيرها من المدن التي تستهدف التنمية المستدامة".
ونفّذت مصر المرحلة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية لسيناء خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وأنفقت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 750 مليار جنيه على مشاريع التنمية في سيناء، التي شهدت حراكًا غير مسبوق في ملف التنمية على الأصعدة كافة.
وبشأن أبعاد التنمية وأهميتها، فإنها تُمثّل بُعدًا مهمًا لإبعاد الإرهاب والمؤامرات الدولية عن استقطاع جزء من سيناء، على أساس أن الدولة المصرية تُعدُّ قضية "نزوح الفلسطينيين" أمرًا مرفوضًا، وفق تقديرات بدرة.
وأضاف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مصر لديها 105 ملايين مواطن، ويمكن أن يصل العدد إلى 135 مليون نسمة خلال العشر سنوات المقبلة، لذا تُخطط الدولة إلى توسيع الرقعة السكانية في سيناء، وغيرها من المناطق المصرية الأخرى".
مشاريع تنموية
سلّط تقرير حديث لمجلس الوزراء المصري الضوء على جهود الحكومة لتطوير سيناء، من خلال بناء بنية تحتية صناعية قوية لجذب الاستثمارات إلى شبه الجزيرة، وتشمل مشاريع البنية التحتية الطرق والجسور ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والري والتعليم والنقل.
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أمام مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي، إن "مخصصات الحكومة في العام المالي 2023-2024 لتنمية محافظة شمال سيناء، بلغت 290 مليار جنيه".
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الدكتور محمد القرش، إلى أن "الدولة تنتهج خطة طموحة لتعمير مناطق سيناء وتطويرها منذ سنوات عدة"، مضيفًا أن "عملية التنمية الزراعية تشهد تطورًا كبيرًا".
وقال، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "مشروع سحارات سرابيوم والمحسمة، واحد من أهم المشاريع القومية الكبرى التي غيّرت شكل الحياة على شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد أكبر مشروع في الشرق الأوسط لنقل المياه العذبة تحت مجرى ملاحي، وهي قناة السويس".
وأضاف القرش أن "محطات معالجة المياه تُسهم في تطوير مناطق سيناء وتنميتها، ما ينعكس إيجابيًّا على الإنتاج الزراعي والاستثمار في هذا القطاع"، مشيرًا إلى "إنشاء 18 تجمعًا زراعيًّا، بهدف استصلاح أكثر من 500 ألف فدان في مناطق سيناء"".
وأنشأت الحكومة المصرية ستة أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي الدولة عبر قناة السويس، حيث ربطت هذه الأنفاق سيناء بجميع مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء، وفق تصريحات القرش.
مشاريع زراعية
فيما يتعلّق بالأنشطة الزراعية، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إلى أنه "جارٍ العمل على تحديد المناطق التي يمكن زراعتها والمناطق غير القابلة للزراعة، بهدف الاستفادة القصوى من كل المناطق التي يمكن أن تنعكس على عملية التنمية، وتشجيع المواطنين على الزراعة داخل مناطق سيناء".
واتخذت الدولة خطوات جادة للتغلب على كل التحديات التي تواجه التنمية في سيناء، حيث جرى تدشين العديد من المشاريع في الإنتاج الحيواني والسمكي والنباتي، وجارٍ العمل حاليًّا على استصلاح الأراضي وتجهيزها للزراعة، وفق القرش.
وأشار تقرير حكومي أيضًا إلى زيادة الأراضي المزروعة في سيناء، بمقدار 500 ألف فدان خلال السنوات التسع الماضية.
حائط صد
وقال عضو مجلس النواب المصري، صقر عبد الفتاح، إن "التطورات التي تحدث في سيناء، تأتي في إطار الاستعداد لتسكين 8 ملايين مواطن قبل عام 2025، وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاعي الزراعة والصناعة".
وتُعدُّ سيناء من الأماكن الزراعية الجيدة، لذا جرى إنشاء محطات معالجة المياه، وفق تصريحات عبد الفتاح، الذي أشار، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "سيناء شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مشاريع المياه والصرف الصحي، واستصلاح الأراضي الزراعية".
ويُمثّل تعمير سيناء حائط صد ضد أي مطامع خارجية، في ظل تكهنات متزايدة بأن "إسرائيل تخطط لإجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة إلى سيناء"، وفق صقر عبد الفتاح.
وعلى خلفية الحديث عن خطط إسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء، شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة محلية ودولية، على أن "مصر لم ولن تسمح أبدًا بتوطين سكان قطاع غزة في سيناء".
وفي تصريحات علنية في الأمم المتحدة، رفضت مصر ودول عربية أخرى جميع "مخططات توطين سكان قطاع غزة"، وأصرّت على أن "حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يجري البحث عنه في فلسطين، وليس في أي مكان آخر".
وتخشى مصر من أن تصبح سيناء قاعدة جديدة لعمليات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي قد يجرّ مصر إلى مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل.
ويحذّر الخبراء من أن "فرار الفلسطينيين إلى مصر، يُشكّل تحديات جديدة، في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود".