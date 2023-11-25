بين التنمية والتوطين .. كيف تتعامل مصر مع مستقبل سيناء؟

تسعى مصر منذ سنوات إلى تنمية سيناء، من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية وعمرانية واسعة النطاق، وقد أطلقت الحكومة المصرية مشروعًا تنمويًّا قوميًّا، يهدف إلى تحويلها إلى منطقة مزدهرة اقتصاديًّا، وذات جاذبية سياحية وصناعية.

وتمثّل أرض سيناء العُمق الإستراتيجي للدولة المصرية، وتأمل الحكومة أن تؤدّي هذه الخطة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من أن يؤدي نزوح الفلسطينيين لسيناء، إلى تفاقم التوتر في المنطقة، وتهديد الأمن القومي المصري.

المرحلة الأولى

وقال أستاذ التمويل والاستثمار المصري، الدكتور مصطفى بدرة، إن "الدولة المصرية تحاول إعادة بناء سيناء مجتمعيًّا وعمرانيًّا وصناعيًّا، لخلق مجتمع متكامل يُناسب المعيشة داخل سيناء خلال الفترة المقبلة، على غرار شرم الشيخ والغردقة، وغيرها من المدن التي تستهدف التنمية المستدامة".

ونفّذت مصر المرحلة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية لسيناء خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وأنفقت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 750 مليار جنيه على مشاريع التنمية في سيناء، التي شهدت حراكًا غير مسبوق في ملف التنمية على الأصعدة كافة.

وبشأن أبعاد التنمية وأهميتها، فإنها تُمثّل بُعدًا مهمًا لإبعاد الإرهاب والمؤامرات الدولية عن استقطاع جزء من سيناء، على أساس أن الدولة المصرية تُعدُّ قضية "نزوح الفلسطينيين" أمرًا مرفوضًا، وفق تقديرات بدرة.

وأضاف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مصر لديها 105 ملايين مواطن، ويمكن أن يصل العدد إلى 135 مليون نسمة خلال العشر سنوات المقبلة، لذا تُخطط الدولة إلى توسيع الرقعة السكانية في سيناء، وغيرها من المناطق المصرية الأخرى".

مشاريع تنموية

سلّط تقرير حديث لمجلس الوزراء المصري الضوء على جهود الحكومة لتطوير سيناء، من خلال بناء بنية تحتية صناعية قوية لجذب الاستثمارات إلى شبه الجزيرة، وتشمل مشاريع البنية التحتية الطرق والجسور ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والري والتعليم والنقل.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أمام مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي، إن "مخصصات الحكومة في العام المالي 2023-2024 لتنمية محافظة شمال سيناء، بلغت 290 مليار جنيه".