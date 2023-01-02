الإفراجات الجمركية ورقة مصر الرابحة لترويض التضخم

وعزا أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الزيادات السعرية التي طرأت على العديد من السلع إلى "نقص المعروض مع اتجاه المواطنين نحو الشراء خوفًا من صعود الأسعار عقب تدهور قيمة العملة المحلية".

تسهيل الاستيراد وتوطين الصناعة

في المقابل، رهن الخبير الاقتصادي وأمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد خميس شعبان، ترويض التضخم وخفض الأسعار "بتسهيل استيراد مستلزمات التصنيع وتوطين الصناعات المستوردة محليًا".

وأشار شعبان إلى أن الأزمات التي تعاقبت على السوق العالمي العام الماضي، كان لها دور كبير في تغذية معدل التضخم المحلي جراء ارتفاع أسعار الخامات العالمية وارتفاع تكاليف التصنيع عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية".

وأكد في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الفاتورة الاستيرادية لمصر تقدر بحوالي 75 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي ينذر بتكرار السيناريو القائم في حال عدم تحسن الموارد الدولارية المتدفقة إلى مصر من القطاع السياحي والتصديري، وتحول البلاد من الاستيراد إلى الإنتاج".

ودع «أمين عام اتحاد المستثمرين»، الحكومة إلى خفض التعريفة الجمركية للعديد من مدخلات الإنتاج، معتبرًا أن هذا البند أحد الآليات المتبعة لترويض التضخم".

خطوة مضمونة

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري رشاد عبده، وفي حديثه لـ "إرم نيوز"، إن "السيطرة على التضخم تحتاج إلى سياسات نقدية ومالية، منها الحفاظ على وفرة السلع بالأسواق ورفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن "لجوء مصر إلى تدبير ما يزيد عن 6 مليارات دولار للإفراج التدريجي عن البضائع المكدسة للحفاظ على وفرة المعروض بالأسواق ليس سهلًا في ظل تراجع التدفق الأجنبي على البلاد، لكنها تعد خطوة مضمونة ورابحة للسيطرة على التضخم ولو بشكل مؤقت".