نوفاك: موسكو ستقرر في نوفمبر المقبل زيادة خفض الإنتاج أو رفعه‎

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حاليا حتى نهاية العام.

وأقرت روسيا خفضين منفصلين لإمدادات النفط حيث قررت في أبريل نيسان خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 بينما قالت في أغسطس/ آب إنها ستخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية هذا العام.

وتتزامن تصريحات نوفاك مع اجتماع وزاري لمجموعة "أوبك+" سيعقد عبر الإنترنت في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لبحث سياسة المجموعة.

وقالت أربعة مصادر من "أوبك+" لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة لن تتراجع على الأرجح عن سياسة الخفض الحالي للنفط عند اجتماع الوزراء اليوم الأربعاء.

كما قالت السعودية اليوم الأربعاء إنها ستواصل خفضها الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًّا لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023.

وقال نوفاك إن روسيا ستواصل الخفض الطوعي للصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول أيضًا كما أُعلن سابقًا.

وقال عن الصادرات "الشهر المقبل، سيجرى تحليل للسوق بهدف اتخاذ قرار بشأن زيادة الخفض أو رفع إنتاج النفط".

وأضاف "هذا بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق الذي أعلنته روسيا في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".

وأكد نوفاك أن الخفض الطوعي الإضافي لروسيا يهدف إلى تعزيز جهود دول أوبك+ في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

ويشكل الخفض بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا نحو خمسة في المئة من إجمالي إنتاج روسيا النفطي. وأوقفت روسيا نشر بياناتها الرسمية الخاصة بإنتاج النفط حتى أبريل/ نيسان 2024.

وقال وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف في الشهر الماضي إن إنتاج روسيا من النفط شهد انخفاضًا بنسبة 1.5 في المئة إلى 527 مليون طن (10.54 برميل يوميًّا) هذا العام مقارنة مع 535 مليونًا في 2022.